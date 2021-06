Stand: 25.06.2021 12:25 Uhr Bersenbrück: 20-Jähriger zündelt aus Langeweile im Wald

Ein 20 Jahre alter Mann aus Bersenbrück hat am Donnerstagabend in einem Waldstück einen Brand gelegt. Nach Angaben der Polizei sei die Feuerwehr gegen 21.40 Uhr zu einem Einsatz in den Wald ausgerückt. Flammen schlugen teilweise bis in die Baumkronen. Nachdem das Feuer gelöscht war, untersuchten Ermittler den Brandort. Auf einem Hochsitz in der Nähe stellten sie einen sogenannten Molotowcocktail fest. Zudem trafen Beamte in der Nähe vier Heranwachsende im Alter von 18 bis 20 Jahren an. Der 20-Jährige erregte Verdacht, weil ihn das Feuer und der Einsatz zu amüsieren schienen. Als sich der Verdacht erhärtete und Beamte einer speziellen Tatortgruppe seine Bekleidung sicherstellten, gab er zu, einen Holzstapel in dem Waldstück aus Langeweile und Neugierde mit einem selbst gebauten Molotowcocktail in Brand gesetzt zu haben. Der zweite Brandsatz habe nicht funktioniert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro.

