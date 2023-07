Stand: 20.07.2023 20:04 Uhr Bersenbrück: 20-Jährige kollidiert mit Baum und stirbt

In Bersebrück ist am Donnerstagnachmittag eine 20-Jährige mit ihrem Auto tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam die junge Frau auf der Nortruper Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Für die 20-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Nortruper Straße musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.07.2023 | 07:30 Uhr