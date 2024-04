Stand: 08.04.2024 09:40 Uhr Benötigt die Papenburger Meyer Werft 550 Millionen Euro?

Die finanzielle Lage der Meyer Werft war am Freitag Thema im Wirtschaftsausschuss des niedersächsischen Landtags. Der Inhalt sei vertraulich gewesen, sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) in Hannover. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet, dass das Traditionsunternehmen aus Papenburg mit weiteren Standorten in Rostock und im finnischen Turku im November 2024 einen Kredit von 550 Millionen Euro zurückzahlen muss. Nach Informationen des Blattes ist die Refinanzierung noch nicht gesichert. Die hohe Verschuldung des Unternehmens, das 2022 einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro erzielte, gilt dem Bericht zufolge als problematisch. Ein Sprecher der Werft sagte, das Unternehmen gebe keine Stellungnahme zu Zahlen ab. Das Unternehmen sei aber in Gesprächen mit dem Bund und den Ländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Schiffbau