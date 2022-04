Stand: 25.04.2022 12:00 Uhr Belm: Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der L87 im Landkreis Osnabrück ist am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam der Mann bei Belm in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er stürzte und wurde auf ein Feld geschleudert. Durch den Sturz des 25-Jährigen musste ein nachfolgender 34-jähriger Motorradfahrer derart stark abbremsen, dass er ebenfalls stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die L87 musste während der Unfallaufnahme für zweieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.04.2022 | 13:30 Uhr