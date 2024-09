Stand: 29.09.2024 15:14 Uhr Mann wird von Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt

Ein in einer Einfahrt liegender Mann ist am Sonntag in Belm im Landkreis Osnabrück von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist derzeit noch völlig unklar, warum der 26-Jährige am frühen Sonntagmorgen dort lag. Er sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, aber bislang nicht ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Die 29 Jahre alte Autofahrerin hatte den Mann beim Abbiegen auf das Grundstück übersehen. Ihr Wagen sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden, so die Polizei.

