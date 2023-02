Stand: 19.02.2023 09:33 Uhr Belm: Drei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

In Belm im Landkreis Osnabrück sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden, als zwei Autos auf einer Kreuzung zusammenstießen. Die beiden 28 und 43 Jahre alten Fahrer behaupteten laut Polizei, dass die Ampel für sie grün gewesen sei. Der Wagen des 28-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenstoß und landete auf dem Dach. Die drei Insassen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Auto des 43-Jährigen wurde niemand verletzt.

