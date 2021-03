Belm: Drei Fliegerbomben werden am Sonntag beseitigt Stand: 27.03.2021 13:38 Uhr In der Gemeinde Belm im Landkreis Osnabrück werden am Sonntag gleich drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. 3.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Die Blindgänger waren beim Auswerten von Luftbildern entdeckt worden - zum neunten Mal in den vergangenen sieben Jahren. Betroffen ist dieses Mal der Ortsteil Vehrte. Zwei Dinge sorgen für eine besondere Lage: Zum einen sollen drei Bomben an einem Tag von zwei Sprengmeistern entschärft werden. Eine liegt in einem Waldgebiet, die anderen beiden direkt nebeneinander in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern. Zum anderen muss die Gemeinde in Corona-Zeiten besondere Sicherheitsregeln beachten.

Hygienekonzept für Sammelstelle

So sollen etwa Menschen, die sich in Quarantäne befinden, auch bei der Evakuierung nicht mit anderen in Kontakt kommen. Dafür habe die Gemeinde ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, heißt es. Das betrifft in erster Linie die Sammelstelle im Schulzentrum. Dort treffen sich diejenigen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können.

Wohnungen müssen bis 9.30 Uhr geräumt sein

Bis 9.30 Uhr sollen alle Häuser leer sein, so die Gemeinde. Ab dann werde kontrolliert. Von früheren Einsätzen wisse man, dass sich immer wieder Leute in ihren Wohnungen verstecken, sagte ein Gemeindesprecher. Sie würden zur Not durch Feuerwehr und Polizei aus ihren Häusern geholt und müssten mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Zeitumstellung beachten

In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde auf die Zeitumstellung in der Nacht zu Sonntag hin: Für die Sommerzeit wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt.

Landes- und Kreisstraßen teilweise gesperrt

Gesperrt werden am Sonntag neben Wohnstraßen in Vehrte auch Abschnitte der Kreisstraßen K314 (Venner Straße), K315 (Dorfstraße), die K342 (Power Weg) sowie die Landesstraße L109 (Lechtinger Straße) und die Bahnlinie Osnabrück-Bremen.

Unter der Rufnummer (05406) 505-0 ist am Sonntag ab 7.30 Uhr bis zum Ende der Maßnahme ein Bürgertelefon geschaltet.

