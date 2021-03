Stand: 02.03.2021 08:07 Uhr Belm: Autofahrerin rast nach Unfall über Feld

Die Flucht einer Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in Belm (Landkreis Osnabrück) ist am Montagabend nach wenigen hundert Metern in einem Holzzaun geendet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte die 53-Jährige ein entgegenkommendes Auto touchiert. Anschließend versuchte sie erfolglos, quer über ein Feld zu fliehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie war nach ersten Erkenntnissen offenbar betrunken. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

