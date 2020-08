Stand: 06.08.2020 14:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Beirut: Helfer aus Wallenhorst im Einsatz

Nach der verheerenden Explosion in Beirut treffen Helfer aus mehreren Ländern in der libanesischen Hauptstadt ein. Am Donnerstagmorgen ist ein siebenköpfiges Vorausteam der deutschen Feuerwehr-Hilfsorganisation @fire aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) mit einem Rettungshund gelandet. Weitere Einsatzkräfte von @fire sind auf dem Weg.

Einsatzkräfte erst mal unter Quarantäne

Aufgrund der Pandemie-Lage können die Helfer nicht sofort an die Arbeit gehen: Sie sind auf das Coronavirus getestet worden und müssen, bis die Ergebnisse vorliegen, im Basisquartier in Quarantäne bleiben. Diese Zeit wird nach Angaben von @fire zur Koordination und Abstimmung mit anderen Rettungsteams vor Ort genutzt.

@fire hilft bei Suche nach Verschütteten

Sechs weitere Einsatzkräfte und ein zweiter Rettungshund sind am Donnerstagmittag von Frankfurt aus in Richtung Beirut gestartet. Die Hilfsorganisation @fire soll vor Ort dabei helfen, Verschüttete zu suchen und zu retten. Die Kräfte sollen laut @fire so lange bleiben, bis die Suche nach Verschütteten abgeschlossen ist.

Bei der gewaltigen Explosion im Hafen von Beirut waren am Dienstag mehr als 130 Menschen getötet worden. Etwa 5.000 wurden verletzt.

tagesschau.de Link NDR 2 Die Welt reicht Beirut die Hand NDR 2 Nach den verheerenden Explosionen in Beirut läuft die internationale Hilfe an. Deutschland und andere Staaten schicken Rettungsmannschaften mit Spürhunden und Experten. Mehr bei tagesschau.de extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.08.2020 | 17:00 Uhr