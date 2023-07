Stand: 18.07.2023 10:52 Uhr Bei Schützenfest: Autofahrer fährt beinahe Polizistinnen an

Bei einem Schützenumzug in Twistringen (Landkreis Diepholz) ist am Wochenende ein 67-jähriger Autofahrer auf zwei Polizistinnen zugefahren. Diese hatten eine Straße bei einem Schützenumzug abgesichert. Die Beamtinnen hatten den Autofahrer offenbar wiederholt zum Halten aufgefordert. Dieser missachtete aber die lautstarken Rufe und hielt auf die Frauen zu, so dass diese zur Seite springen mussten. Der Mann gab bei einer späteren Vernehmung an, er habe nur wenden wollen und nichts von den Rufen mitbekommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

