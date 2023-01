Stand: 29.01.2023 12:09 Uhr Bei Rot über die Ampel: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Osnabrück ist am Samstagmorgen ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sei der 24-Jährige an einer Kreuzung bei Rot über die Ampel gefahren. Für einen 44-jährigen Autofahrer zeigte eine Ampel zeitgleich grünes Licht, sodass dieser losfuhr und dabei den Radfahrer erfasste. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Kopfverletzungen. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Für eine Stunde war die Straße Neuer Graben vollständig gesperrt.

