Behrens: Aufnahmezentren für Geflüchtete auf Dauer überfordert Stand: 05.10.2023 13:51 Uhr Daniela Behrens (SPD) hat am Donnerstag von der Bundesregierung und der EU eine gerechtere Verteilung von Geflüchteten gefordert. Zuvor hatte sie das überfüllte Ankunftszentrum in Bramsche besucht.

Bei den hohen Zugangszahlen von derzeit mehr als 1.300 Geflüchteten pro Woche seien die Aufnahmeeinrichtungen und die Kommunen auf Dauer überfordert, sagte Niedersachsens Innenministerin. "Unter solchen Bedingungen können wir für die Menschen, die zu uns kommen und einen Anspruch auf Asyl haben, nicht mehr die Integrationsleistungen organisieren, auf die sie dringend angewiesen sind." Um die Standorte zu entlasten, will das Land Geflüchtete schneller auf die Kommunen aufteilen.



VIDEO: Geflüchtete: Innenministerin Behrens appelliert an den Bund (9 Min)

Behrens: "Situation ist grenzwertig"

Die Ministerin hat am Donnerstag das Aufnahmezentrum in Bramsche besucht. Dieses ist, wie viele andere, aktuell stark überbelegt. Derzeit sind in der Einrichtung in Bramsche 2.100 Menschen untergebracht, obwohl der Standort nur für etwas mehr als 1.000 Geflüchtete gedacht ist. Zusätzliche Container wurden aufgestellt, die Menschen schlafen teils in Turnhallen oder Klassenzimmern. Der Unterricht muss deswegen teilweise ausfallen. Behrens bezeichnete die Situation vor Ort als "grenzwertig". Die Situation sei für Bewohner und Mitarbeiter "sehr belastend".

580 Plätze in Jugendherberge

Der Leiter der Landesaufnahmebehörde Klaus Dierker sagt, das sei nicht der Standard, den man den Geflüchteten bieten wolle. Ähnlich sei die Situation im Aufnahmezentrum Braunschweig. In Osnabrück sind derzeit knapp 730 Menschen untergebracht. Normalerweise sind es 530. Die Behörde beschafft derzeit winterfeste Zelte, um die Kapazitäten zu vergrößern. Laut Dierker stehen ab November weitere 580 Plätze in niedersächsischen Jugendherbergen zur Verfügung. Ab Dezember sei es wieder möglich, Geflüchtete in den Messehallen von Hannover unterzubringen. Dierker hofft, dass der Zuzug dann wieder etwas abnimmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.10.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge