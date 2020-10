Behörden verschärfen Corona-Regeln in Samtgemeinde Sögel Stand: 05.10.2020 10:00 Uhr Nach dem Corona-Ausbruch auf dem Schlachthof Weidemark hat der Landkreis Emsland das öffentliche Leben in Sögel eingeschränkt. Zusammenkünfte sind begrenzt, Sporthallen und -plätze geschlossen.

Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) begründete die Maßnahmen als Reaktion auf erhöhte Fallzahlen im Umfeld des Schlachthofs. Dort sind inzwischen mehr als 80 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden. In der Samtgemeinde sind demnach ab sofort bei Zusammenkünften im öffentlichen und im privaten Raum maximal sechs Personen erlaubt. Diese Grenze gelte auch für Betriebe in Gaststätten pro Tisch, wie der Landkreis Emsland am Sonntag mitteilte. Die Corona-Kontaktbeschränkung beziehe sich nicht auf enge Familienangehörige oder ein Treffen von maximal zwei Hausständen. Ausnahmen seien auch Anlässe wie Hochzeits- oder Erstkommunionfeiern, Taufen oder Beerdigungen.

Schulen: Masken nun auch im Unterricht

Die neue Allgemeinverfügung ist den Angaben zufolge erst einmal für zwei Wochen - bis einschließlich 19. Oktober 2020 gültig. Schüler und Lehrer der allgemeinbildenden Schulen des Sekundarbereichs I und II müssen bis zu den Herbstferien auch während des Unterrichts in den Klassenräumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Untersagt seien der Trainings- und Wettkampfbetrieb in Mannschafts- oder Kontaktsportarten sowie der Schulsport. Für Veranstaltungen in der Samtgemeinde Sögel gibt die Allgemeinverfügung eine maximale Teilnehmerzahl von 100 Personen vor. Es gilt dort ein Verbot des Ausschanks von Spirituosen ab 18 Uhr und von sonstigen alkoholischen Getränken ab 22 Uhr.

"Kritische Marke überschritten"

"Im gesamten Gebiet des Landeskreises beobachten wir ein dynamisches Infektionsgeschehen, so dass wir bei derzeit 137 Fällen die kritische Marke von 35 Corona-Neufällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten haben", sagte Landrat Burgdorf. Weil der Schlachthof als großer Infektionsherd klar zu identifizieren sei, könne auf kreisweite Maßnahmen derzeit verzichtet werden. Abgesehen von den betroffenen Beschäftigten des Schlachthofs und ihren Angehörigen sind auch eine Grundschulklasse und eine Krippengruppe in Quarantäne, nachdem dort jeweils ein Kind positiv auf Covid-19 getestet worden war.

