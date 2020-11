Stand: 24.11.2020 14:49 Uhr Behörde warnt vor Gift aus Kolibakterien in Schweinehack

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt "empfindliche Verbraucher" vor dem Verzehr von rohem Schweinehackfleisch. Bei der jüngsten Untersuchung des Amtes seien in über sieben Prozent von insgesamt 420 Proben besondere Kolibakterien gefunden worden, durch deren Gift sich der menschliche Darm entzünden und die Funktion der Nieren gestört werden könne, teilte die Behörde am Dienstag in Berlin mit. Im Vergleich zum letzten Test vor zehn Jahren seien diesmal fast zehn Mal so viele Bakterien gefunden worden. "Kleinkinder, ältere und immungeschwächte Menschen sowie Schwangere sollten am besten ganz auf den Verzehr von rohem Hackfleisch verzichten", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Friedel Cramer. Karl-Heinz Tölle vom deutschen Schweinehalter-Verbandes ISN in Damme (Landkreis Vechta) sagte NDR 1 Niedersachsen dazu in einer ersten Reaktion, der Keim sei nicht neu, von einem gravierenden Anstieg der Infektionen sei ihm aber nichts bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.11.2020 | 15:30 Uhr