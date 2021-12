Stand: 09.12.2021 08:01 Uhr Beesten: Mindestens ein Verletzter nach Feuer in Haus

In einem Wohnhaus in Beesten (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Donnerstagmorgen an, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.12.2021 | 09:30 Uhr