Stand: 06.12.2021 12:28 Uhr Beesten: Auto prallt gegen Baum - vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Beesten (Emsland) sind am Montag vier junge Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Die 18-jährige Fahrerin war laut Angaben der Polizei auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abgekommen. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige sowie ihr 17 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei ebenfalls 17-jährige Insassen auf dem Rücksitz wurden schwer verletzt. Alle vier kamen in ein Krankenhaus.

