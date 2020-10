Stand: 09.10.2020 09:39 Uhr "Bedrohungslage": Gymnasium in Osnabrück evakuiert

Am Gymnasium Ursulaschule in Osnabrück gibt es einen Polizei-Einsatz. Zuvor sei ein Hinweis auf eine "Bedrohungslage" eingegangen, so ein Sprecher. Die Polizei ist mit vielen Beamten vor Ort und hat alle Schüler und Lehrer aus dem Gymnasium gebracht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Unterrichtstag an der Schule wurde abgesagt. Um was für eine Lage es sich handelt, ist unklar. Einen konkreten Hinweis auf eine Gefährdung gibt es laut Polizei derzeit nicht.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.10.2020 | 09:30 Uhr