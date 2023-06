Stand: 30.06.2023 08:37 Uhr Bedrohte Art: Seltene Sittiche schlüpfen im Tierpark Nordhorn

Im Tierpark Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind erneut seltene und vom Aussterben bedrohte Blaulatzsittiche zur Welt gekommen. Nach Angaben des Zoos ist dies bereits die dritte Brut. Die vier ersten Jungvögel schlüpften im vergangenen Jahr und warten derzeit auf ihre Reise nach Frankreich. Dort sollen sie in drei unterschiedlichen Zoos neue Partner finden. Der etwa 30 Zentimeter große Blaulatzsittich ist laut Tierpark der größte Vertreter aus der auffällig schön gefärbten Gruppe der Rotschwanzsittiche. Sie leben vor allem im Regenwald im östlichen Brasilien. Die Region sei massiv von der Rodung der Wälder betroffen. Es gebe nur noch wenige Tausend Exemplare der kleineren Papageienart. In Deutschland seien Blaulatzsittiche momentan nur in Nordhorn und im Zoo Neuwied zu bewundern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.06.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere