Baustelle im Emsland: Falsche Pässe, keine Arbeitserlaubnis

Bei einer Baustellenkontrolle im Emsland haben Zöllner der Osnabrücker Finanzkontrolle Schwarzarbeit acht illegal beschäftigte Arbeiter erwischt. Die Ermittler wollten auf dem Bauvorhaben überprüfen, ob alle Arbeitnehmer ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet worden sind und der Mindestlohn gezahlt werde, wie die Hauptzollbehörde in Osnabrück am Dienstag mitteilte. Vier der Männer wiesen sich mit gefälschten polnischen Ausweisdokumenten aus. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Beschäftigten aus der Ukraine stammten, ebenso wie die weiteren vier Personen, die sich mit ukrainischen Reisepässen auswiesen. Die Arbeitnehmer haben durch die rechtswidrige Arbeitsaufnahme ihr dreimonatiges Aufenthaltsrecht verwirkt, hieß es in der Mitteilung. Die Überprüfung der Baustelle sei demnach in der vergangenen Woche durchgeführt worden. Die acht Beschuldigten haben eine Ausreiseaufforderung bekommen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.11.2020 | 09:30 Uhr