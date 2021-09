Stand: 24.09.2021 10:34 Uhr Baustelle A1: Lkw nutzen Neuenkirchen als Umleitungsstrecke

Rund 100 Lastwagen und dazu viele Pkw drängeln sich stündlich durch die engen Straßen der Gemeinde Neuenkirchen (Landkreis Vechta). So schildert die örtliche Bürgerinitiative (BI) das Verkehrschaos, das in ihrem Ort aufgrund einer Baustelle auf der A1 herrscht. Weil es den Fahrerinnen und Fahrern auf der Autobahn durch die Baustelle zwischen Bramsche und Holdorf zu voll sei, würden sie durch Neuenkirchen fahren, sagte BI-Sprecherin Susanne Laumann-Borcherding dem NDR in Niedersachsen. Sie spricht von "unglaublichen Zuständen". Kinder seien auf ihrem Schulweg gefährdet.

Forderung: Straße für Schwerlastverkehr sperren

Die Situation wollen viele in der Gemeinde so nicht länger hinnehmen. Die Bürgerinitiative appelliert an den Landkreis und die Gemeinde, die Straße zumindest für den Schwerlastverkehr zu sperren. Dazu soll eine Unterschriften-Liste am kommenden Dienstag im Neuenkirchener Rathaus übergeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.09.2021 | 09:30 Uhr