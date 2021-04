Stand: 08.04.2021 11:32 Uhr Baustart vollzogen: Wallenhorst bekommt schnelles Internet

Bald soll es schnelles Internet für zahlreiche Haushalte in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) geben. Wie die Gemeinde mitteilt, sollen bis Anfang kommenden Jahres 9.600 Haushalte und Unternehmen ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Baustart war am Mittwoch. Projektverantwortlich ist "Glasfaser Nordwest", ein Gemeinschaftsunternehmen von Telekom und EWE. Die verbleibenden Haushalte würden weitestgehend über das Ausbauprogramm des Landkreises mit Glasfaser ausgestattet, so Rüdiger Mittmann, stellvertretender Bürgermeister von Wallenhorst.

