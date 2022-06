Stand: 10.06.2022 14:24 Uhr Bauministerium kündigt Ausnahme-Erlass für Scheunenfeste an

Das niedersächsische Bauministerium hat angekündigt, Scheunenfeste mithilfe eines Erlasses weiter zu ermöglichen. Damit will man Veranstaltern und Kommunen das Verfahren erleichtern, um Landjugendfeste in Scheunen und Hallen genehmigt zu bekommen. Weil sich die rechtliche Grundlage für Scheunenfeste verändert hatte, war zunächst unklar, ob die Landjugend in der Grafschaft Bentheim ihre Scheunenfeste wie geplant feiern kann. Daher hatten sich Kommunalpolitiker an Bauminister Olaf Lies (SPD) gewandt. In der Grafschaft Bentheim zeigte sich Erster Kreisrat Michael Kiehl am Freitag erleichtert über die gemeinsam gefundene Lösung. Der Landkreis werde jetzt klären, ob noch für kommende Woche geplante Feiern wie vorgesehen stattfinden können, sagte Kiehl.

