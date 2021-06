Bauern und Schäfer demonstrieren in Wippingen gegen Wölfe Stand: 12.06.2021 16:02 Uhr Im Emsland protestieren zur Stunde Landwirte, Schafshalter und Jäger gegen eine steigende Wolfspopulation. Vor Kurzem soll ein Wolf in Wippingen eine 800 Kilogramm schwere Kuh gerissen haben.

Bauern aus dem Landkreis wollten mit mehr als 50 Traktoren in die Gemeinde kommen, wie es vorab vom Organisator "Land schafft Verbindung" hieß. Insgesamt wurden mehrere Hundert Teilnehmende erwartet. Auf der Kundgebung wollen den Angaben zufolge auch Politiker reden. Auf dem Sportplatz, auf dem die Demo stattfinden sollte, haben Einwohner immer wieder zwei Wölfe gesichtet. Die Wippinger hätten Angst vor ihnen, sagte Organisator Rudi Schlangen NDR Niedersachsen. Der Kindergarten unternehme keine Ausflüge mehr in den Wald und Landwirte ließen ihre Kühe nicht mehr draußen weiden. "Es herrscht Angst und Schrecken, weil der Wolf jeden Tag durchs Dorf geht und jeden Tag wird in der Nähe ein Stück Wild gerissen", sagte Schlangen. Er fordert von der Politik, dem Wolf Grenzen aufzuzeigen - im gesamten Emsland.

Videos 2 Min Niedersachsen: Jäger erlegen zwei junge Wölfe In den Landkreisen Cloppenburg und Uelzen ist jeweils ein Jungtier erschossen worden. Die Grünen erheben schwere Vorwürfe. (06.04.2021) 2 Min

350 Wölfe leben in Niedersachsen

Unabhängig davon hat eine Wippinger Bürgerinitiative 3.500 Unterschriften für den Abschuss eines der Wölfe gesammelt. Die hat sie am Freitag Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) übergeben. Burgdorf hat bereits angekündigt, dass es keinen Abschuss geben werde. Der Wolf sei geschützt, es gebe hohe rechtliche Hürden für einen Abschuss. Die seien in Wippingen nicht erfüllt, sagte Burgdorf. In Niedersachsen leben laut Umweltministerium etwa 350 Wölfe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2021 | 15:00 Uhr