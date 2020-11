Stand: 11.11.2020 07:52 Uhr Bauern protestieren heute vor Molkereien und Schlachthöfen

Landwirte wollen heute Morgen auch in Niedersachsen vor Molkereien und Betrieben der Fleischbranche demonstrieren - unter anderem in Sögel. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Verschiedene Bauern-Organisationen haben zu dem bundesweiten Protest aufgerufen, der überall um 11.11 Uhr beginnen soll. Die Landwirte wollen sich gegen niedrige Preise wehren. Sie fordern 15 Cent mehr pro Liter Milch und einen Euro mehr für ein Kilo Rindfleisch. Nach Angaben des Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Ottmar Ilchmann aus Rhauderfehn in Ostfriesland, reichen die Erzeugerpreise für Betriebe, die Tiere halten, einfach nicht mehr aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.11.2020 | 08:30 Uhr