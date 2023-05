Stand: 22.05.2023 09:04 Uhr Bauarbeiten beginnen: Haren bekommt neues Hallenbad

In Haren (Landkreis Emsland) starten an diesem Montag die Bauarbeiten für das neue Hallenbad. Der erste Spatenstich findet fast ein Jahr später als ursprünglich geplant statt. Ein Grund dafür ist, dass die zuständigen Behörden lange gebraucht haben, um alle Pläne zu prüfen. Auch die durch den Krieg in der Ukraine entstandenen Lieferschwierigkeiten haben den Baustart verzögert. Harens Bürgermeister Markus Honnigfort (CDU) sagte, er sei sehr froh, dass das Warten nun ein Ende habe. Das Hallenbad entsteht auf dem Gelände des alten Freibades, das dafür abgerissen wurde.

