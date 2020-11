Stand: 09.11.2020 14:53 Uhr Barver: Gerüst stürzt ein - zwei Arbeiter verletzt

Beim Einsturz eines Baugerüsts in Barver (Landkreis Diepholz) sind am Dienstagvormittag zwei Arbeiter verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die beiden Männer am Dach eines Hauses tätig, als das Gerüst plötzlich unter ihnen zusammenbrach. Sie fielen daraufhin aus rund sechs Metern Höhe auf einen harten Boden. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Polizei und das Gewerbeaufsichtsamt haben Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

