Stand: 17.07.2023 20:34 Uhr Barver: Auto überschlägt sich und fängt Feuer - zwei Verletzte

In Barver im Landkreis Diepholz kam es am Montagnachmittag zu einem Autounfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden - eine davon schwer. Laut Polizei war ein 25-Jähriger gemeinsam mit einer 59-jährigen Frau im Auto unterwegs. Der 25-jährige Autofahrer wollte den Angaben zufolge einen Sattelzug überholen, jedoch reduzierter dieser seine Geschwindigkeit und bog nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto geriet laut Polizei in einen Graben, überschlug sich und begann zu brennen. Beide Insassen konnten geborgen werden. Die 59-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Fahrer wurde leicht verletzt.

