Stand: 06.10.2022 18:00 Uhr Bargeldschmuggel: Zoll Osnabrück stellt 92.000 Euro sicher

Osnabrücker Zöllner haben in einem Auto, das aus den Niederlanden kam, 92.000 Euro entdeckt. Die Ermittler hatten das in Deutschland zugelassene Fahrzeug auf der A30 bei Bad Bentheim aus dem fließenden Verkehr gezogen. Als sie die Insassen nach Waren fragten, gaben diese an, 75.000 Euro Bargeld dabei zu haben, das aus dem Verkauf von Parfüm stamme. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Zöllner weitere 17.000 Euro. Das gesamte Geld wurde sichergestellt. Die Ein- und Ausfuhr von Bargeld ist anzeigepflichtig, wenn 10.000 Euro pro Person überschritten werden.

