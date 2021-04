Stand: 26.04.2021 14:12 Uhr Bargeldschmuggel: Spürhund erschnüffelt 200.000 Euro

Osnabrücker Zollbeamte haben auf der A30 in einem Auto 200.000 Euro in bar gefunden. Wie das Hauptzollamt mitteilte, war das Geld war hinter der Innenverkleidung des Kofferraums versteckt. Ein Spürhund hatte das Versteck erschnüffelt. Der Reisende gab an, für 30 Minuten in den Niederlanden einen Freund besucht zu haben. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte der Mann. Aufgrund der Angaben über die kurze Verweildauer entschlossen sich die Beamten dann zu einer Intensivkontrolle des Autos. Wegen der fehlenden Anzeige des Bargelds leiteten die Zollbeamten ein Strafverfahren gegen den Fahrer ein.

