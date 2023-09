Barenburg: Getötete 17-Jährige im Straßengraben entdeckt Stand: 11.09.2023 22:02 Uhr Ein Radfahrer hat in einem Straßengraben in Barenburg (Landkreis Diepholz) am Sonntagabend die Leiche einer 17-Jährigen entdeckt. Die Obduktion hat laut Polizei ergeben, dass die junge Frau gewaltsam ums Leben kam.

Zu den genauen Todesumständen konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage des NDR Niedersachsen am Montagabend nichts sagen. Klar sei aber, dass die 17-Jährige nicht durch einen Verkehrsunfall gestorben sei und dass es sich nicht um ein Sexualdelikt handele. Die genauen Umstände seien jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Eine Mordkommission wurde gebildet. Hinweise auf einen möglichen Täter oder auf ein Motiv gebe es aktuell nicht, sagte der Polizeisprecher. "Wir denken derzeit ins Blaue."

Ist der Fundort auch der Tatort?

Ein Radfahrer hatte die 17-Jährige nach Angaben des Sprechers am Sonntagabend gegen 19 Uhr in einem Graben neben der Fahrbahn der Straße "Schwarzer Dieken" entdeckt. Ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, so der Sprecher. Die Polizei sperrte den Fundort am Sonntagabend weiträumig ab und sicherte Spuren. Die Polizeiinspektion Diepholz und die Staatsanwaltschaft Verden ermitteln wegen eines Tötungsdelikts.

Anwohner, Spaziergänger, Landwirte: Wer hat was beobachtet?

Die Ermittler suchen mögliche Zeugen, insbesondere Anwohner, Spaziergänger und Landwirte, die zwischen 18 und 19 Uhr etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie sollen sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 97 10 melden. Das Zeitfenster sei absichtlich so gewählt, da die 17-Jährige nach Angaben des Polizeisprechers kurz vorher noch Kontakt per Mobiltelefon zu Freunden und Angehörigen hatte.

