Stand: 02.08.2021 18:01 Uhr Bandenmäßiger Diebstahl: Prozess in Osnabrück begonnen

Vor dem Landgericht Osnabrück hat am Montag ein Prozess um schweren, bandenmäßigen Diebstahl begonnen. Die beiden Angeklagten müssen bei einer Verurteilung mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Die Angeklagten sollen in der deutsch-niederländischen Grenzregion Lastwagen, Schlepper, Radlader und Schrott erbeutet haben. Auch im Emsland und in der Grafschaft Bentheim gab es Geschädigte. Die 37 und 41 Jahre alten Niederländer sollen zu einer Bande gehören, die Fahrzeuge im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen hat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.08.2021 | 08:30 Uhr