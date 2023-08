Stand: 14.08.2023 15:16 Uhr Bakterien im Wasser: Teilweises Badeverbot im Dümmer See erlassen

Der Landkreis Diepholz hat für zwei Strände am Dümmer ein Badeverbot erlassen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises am Montag mitteilte, sind die Badestellen Seestraße und Birkenallee in Lembruch betroffen. Der Kreis überwacht hier regelmäßig die Wasserqualität und hat dabei festgestellt, dass die giftigen Blaualgen sich so stark vermehrt haben, dass die Gesundheit von Badenden gefährdet ist. Wer größere Mengen der Algen verschluckt, könne unter Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Schwindel leiden, sagte eine Kreissprecherin. Das Badeverbot gilt demnach, bis neue Proben ergeben, dass keine Gefahr mehr besteht.

