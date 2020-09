Stand: 06.09.2020 12:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bahnübergang-Unfall: Verletzter außer Lebensgefahr

Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) schwebt der verletzte 24-jährige Autofahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Der Mann war am Sonnabend trotz heruntergelassener Schranke auf einen Bahnübergang in Bersenbrück gefahren. Dort erfasste ein Zug den Wagen. Das Auto wurde laut Polizei durch den Aufprall von den Gleisen geschleudert und stark beschädigt. Der eingeklemmte Autofahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.09.2020 | 12:00 Uhr