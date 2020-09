Stand: 05.09.2020 19:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bahnübergang-Unfall: Mann lebensgefährlich verletzt

In Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) ist am Sonnabend ein Autofahrer auf einen durch Schranken geschlossenen Bahnübergang gefahren. Er wurde dabei mit seinem Wagen von einem Zug erfasst. Der Mann habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Er hatte offenbar versucht, die Schranke zu umfahren. Das Auto wurde laut Polizei von dem Zug mit Wucht von den Gleisen geschleudert und stark beschädigt. Der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik brachte.

