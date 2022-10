Stand: 09.10.2022 09:51 Uhr Bahnhof Lingen: Frau wird von Güterzug erfasst und stirbt

Im emsländischen Lingen ist am Sonntagabend eine junge Frau am Bahnhof von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die 22-Jährige von Bahnsteig 1 aus über die Gleise in Richtung des zweiten Bahnsteigs gelaufen war und den Zug übersehen hatte. Der Zugführer erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Der Bahnverkehr war bis in den späten Abend im Bereich Lingen eingestellt. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr und einer Notärztin waren Bundespolizei, das Notfallmanagement der Bahn und Notfallseelsorger vor Ort.

