Stand: 19.11.2020 11:46 Uhr Bahn verpasst: Frau fährt kurzerhand auf Güterzug mit

Lebensgefährliche Aktion einer 26-Jährigen: Weil sie Frau einen Regionalzug in Richtung Bielefeld verpasst hatte, sprang die Frau kurzerhand auf einen leeren Autotransportzug und fuhr bei rund 100 km/h auf dem Zug mit. Das berichtet die Bundespolizei. Der Güterzug hatte einen kurzen Stopp im Hauptbahnhof Osnabrück eingelegt und die 26-Jährige nahm offenbar irrtümlich an, dass der Zug auch Richtung Bielefeld fahren würde. Zum Glück für die Frau, hatten Reisende am Bahnsteig ihre Aktion beobachtet. Schon kurz vor Erreichen des Bahnhofs Wissingen konnte der Fahrdienstleiter den Lokführer des Güterzuges informieren, dass sich eine blinde Passagierin einem der Autotransportwagen aufhält. Der Zug verlangsamte seine Fahrt und stoppte außerplanmäßig im Bahnhof Wissingen. Beamte der Bundespolizei nahmen die Frau fest. Auf sie könnten jetzt auch zivilrechtliche Forderungen der Bahn zukommen, schließlich wurde durch den Zwischenfall der Betriebsablauf der Bahn beeinträchtigt.

