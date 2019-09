Stand: 29.09.2019 13:14 Uhr

Bäume "rasiert" und entwurzelt: Tornado in Beesten?

In Beesten im Emsland hat am Sonnabend vermutlich ein Tornado gewütet. Davon geht die Feuerwehr nach eigenen Angaben aus. "Sowas haben wir hier noch nicht gesehen", sagte ein Sprecher. Das Ergebnis: Bäume wurden entwurzelt und über ein Maisfeld geschleudert. Außerdem sind mehrere Baumkronen in einigen Metern Höhe abgerissen worden. Auch das Dach eines Schweinestalls wurde beschädigt. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, auch Landwirte halfen bei den Aufräumarbeiten.

