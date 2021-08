Stand: 16.08.2021 09:25 Uhr Badbergen: Motorradfahrer nach Unfall auf B68 gestorben

Bei einem Unfall auf der B68 bei Badbergen (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntagabend ein 56-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer beim Linksabbiegen offenbar das entgegenkommende Motorrad übersehen. Die beiden Fahrzeuge prallten daraufhin gegeneinander. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

