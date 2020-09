Stand: 01.09.2020 09:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Badbergen: Gewerkschaft demonstriert bei Tönnies

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will heute vor dem Tönnies-Schlachthof in Badbergen (Landkreis Osnabrück) demonstrieren. Nach Angaben eines NGG-Sprechers will Tönnies den Schlachthof vor allem mit osteuropäischen Schlachtern betreiben. Diese sollen heute über ihre Rechte informiert werden. Der Tönnies-Konzern hat nach eigenen Angaben 85 Millionen Euro in Badbergen investiert, um dort Rinder zu schlachten und zu zerlegen.

