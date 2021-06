Stand: 30.06.2021 19:21 Uhr Bad Laer: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) sind am Mittwoch zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers übersah ein 70-jähriger Autofahrer beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 58-Jährigen. Dessen Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 70-Jährige und die 88-jährige Beifahrerin des anderen Wagens kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden.

