Stand: 03.07.2022 10:53 Uhr Bad Laer: Radfahrer von Auto erfasst - Lebensgefahr

Ein Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Bad Laer im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 68-Jährige an einer Straße zunächst gehalten, dann aber doch die Fahrbahn überquert, obwohl sich ein Auto näherte. Die 22 Jahre alte Fahrerin versuchte demnach noch, zu bremsen und zugleich auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntagmorgen schwebte er weiterhin in Lebensgefahr. Die Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hat den Angaben zufolge das Fahrrad und das Auto beschlagnahmt. Dem 68-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden, weil der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestehe.

