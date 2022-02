Stand: 27.02.2022 10:30 Uhr Bad Laer: Autofahrerin weicht Tier aus - schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) hat eine Autofahrerin in der Nacht zu Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 2.30 Uhr mit ihrem Wagen offenbar einem Tier ausweichen. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern und rutschte in einen Graben. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie kam in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.02.2022 | 09:00 Uhr