Bad Laer: Autofahrerin erfast Zweijährigen

Ein zweijähriger Junge auf einem Trettraktor ist am Mittwoch bei einem Unfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erfasste ihn eine 66-jährige Autofahrerin am Abend auf dem Parkplatz eines Autohauses mit ihrem Wagen. Der Junge wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

