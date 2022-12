Stand: 29.12.2022 17:01 Uhr Bad Laer: 85-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Donnerstagmittag kam es in Bad Laer im Ortsteil Winkelsetten (Landkreis Oldenburg) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 85-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war laut Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Telefonmast sowie einen Straßenbaum geprallt. Der Autofahrer konnte sich trotz seiner schweren Verletzungen eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Wie die Polizei mitteilte, musste der 85-Jährige in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht werden.

