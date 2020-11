Stand: 23.11.2020 13:16 Uhr Bad Iburg: Weiterer Fahrer wegen Tierquälerei verurteilt

Das Amtsgericht Bad Iburg hat einen 24-jährigen Studenten wegen Tierschutzverstößen zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Der Mann hatte im September 2018 eine Kuh von einem Bauernhof im emsländischen Salzbergen zu einem Schlachthof nach Bad Iburg gebracht. Das Tier habe schon beim Verladen auf dem Bauernhof nicht mehr stehen können und unter starken Schmerzen gelitten, so das Gericht. Außer dem 24-Jährigen müssen sich seit Montag noch zwei weitere Fahrer von Viehtransportern vor dem Amtsgericht verantworten, die 2018 kranke und verletzte Rinder zu dem Schlachthof gebracht haben sollen. Laut Anklage wussten sie, dass die Tiere verletzt waren und nicht hätten transportiert werden dürfen. In dem Schlachtbetrieb in Bad Iburg hatten Tierschützer mit heimlichen Videoaufnahmen zahlreiche Missstände aufgedeckt. Es laufen mehrere Verfahren. Wegen eines ähnlichen Falls war im Oktober bereits ein anderer Fahrer zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein weiterer Prozess steht im Dezember an. Der Schlachthof wurde geschlossen.

