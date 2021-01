Stand: 27.01.2021 07:30 Uhr Bad Iburg: Weitere Tiertransport-Fahrer vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) müssen sich ab heute erneut zwei Tiertransport-Fahrer verantworten. Sie sollen Rinder zum dortigen Schlachthof gebracht haben, obwohl diese verletzt und nicht transportfähig waren. Die Fahrer hätten von den Schmerzen der Tiere gewusst und dies in Kauf genommen, so die Anklage. Videoaufnahmen von Tierschützern hatten die Ermittlungen ins Rollen gebracht.

