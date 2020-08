Stand: 12.08.2020 21:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bad Iburg: Strafbefehl gegen Tiertransport-Fahrer

Nach Tierschutzverstößen auf einem ehemaligen Schlachthof in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) hat das Amtsgericht zwei Fahrer der Tiertransporte zu Geldstrafen verurteilt. Tierschützer hatten heimlich gefilmt, wie sie verletzte Rinder unter anderem mit einer Seilwinde von Transportern gehievt hatten. Beide Fahrer hätten den Rindern erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt, urteilte das Gericht. Deshalb müssen sie nun Geldstrafen in Höhe von 1.750 beziehungsweise 3.000 Euro zahlen.

Schlachthof-Skandal Bad Iburg: Fahrer verurteilt Hallo Niedersachsen - 12.08.2020 19:30 Uhr Autor/in: Hans-Christian Hoffmann 2018 wurden in einem mittlerweile geschlossenen Schlachthof in Bad Iburg Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgedeckt. Zwei Fahrer von Tiertransporten wurden nun zu Geldstrafen verurteilt.







Ermittlungen gegen fast 100 weitere Personen

Das Gericht verzichtete auf einen regulären Prozess und beließ es bei Strafbefehlen. Einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sah es als erwiesen an, da die Tiere nicht mehr schmerzfrei stehen konnten und die Männer unter anderem die Winde benutzten, um sie aus dem Transporter zu ziehen. In dem Fall rund um die Vorgänge auf dem ehemaligen Bad Iburger Schlachthof stehen noch mindestens sechs weitere Strafverfahren an. Die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt außerdem gegen fast 100 weitere Personen - darunter Schlachthofbetreiber und -mitarbeiter, Landwirte und Tierärzte. 2018 hatten Tierschützer heimlich Aufnahmen in dem Schlachthof gemacht, die die Tierquälerei zeigten. Der Landkreis Osnabrück hatte daraufhin den Betrieb stillgelegt.

