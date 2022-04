Stand: 03.04.2022 10:37 Uhr Bad Iburg: Missglückter Einpark-Versuch mit Folgen

Vier beschädigte Fahrzeuge, eine kaputte Fensterscheibe, ein abgeknickter Baum und eine leicht verletzte Person: Ein Unfall in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) hat am Sonnabend eine Kettenreaktion ausgelöst. Ein 85 Jahre alter Autofahrer hatte laut Polizei wohl Gaspedal und Bremse verwechselt, als er auf dem Parkplatz eines Supermarkts einparken wollte. Das Auto prallte gegen einen Baum - offenbar mit Wucht: Das Auto kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Baum knickte durch das Gewicht des Fahrzeugs ab und beschädigte dabei drei geparkte Autos. Zudem wurde ein Ast des Baumes in eine Fensterscheibe einer angrenzenden Podologiepraxis geschleudert. Die Scheibe wurde ebenfalls beschädigt. Der 85-Jährige erlitt einen Schock. Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.

