Stand: 10.03.2025 15:35 Uhr Bad Bentheim: Unbekannter attackiert Mann auf Parkplatz von Supermarkt

In Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ein unbekannter Mann am Samstagabend einen 24-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz an der Rheiner Straße angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr. Ein muskulöser Mann in grauer Jogginghose habe den 24-Jährigen von hinten attackiert und zu Boden gedrückt. Als dieser sich aus dem Griff befreit habe, sei der Angreifer laut schreiend in ein graues Auto gestiegen und davongefahren. Das Opfer wurde laut Polizei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des 24-Jährigen und einer Zeugin war der Täter etwa 1,80 Meter groß und habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (05922) 77 66 00 zu melden.

