Bad Bentheim: Polizei sucht per Drohne nach Straftäter Stand: 15.06.2022 12:10 Uhr Ein per Haftbefehl gesuchter, verurteilter Betrüger ist am Mittwochmorgen am Bahnhof Schüttdorf festgenommen worden. Polizeikräfte hatten in der Nacht nach dem Mann gesucht - auch mit Drohnen.

Der 24-Jährige war Bundespolizisten am Bahnhof Bad Bentheim am Dienstagabend gegen 22 Uhr bei einer Kontrolle aufgefallen. Er saß mit einem Begleiter in einem Reisezug aus den Niederlanden. Als die Beamten seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass der junge Mann zur Fahndung ausgeschrieben war, weil er eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten wegen gewerbsmäßigen Betrugs nicht angetreten hatte. Als der 24-Jährige erfuhr, dass er ins Gefängnis müsse, warf er laut Polizei seinen Rucksack davon und floh zu Fuß. Dabei sprang er an einer Bahnunterführung rund drei Meter in die Tiefe. Anschließend verlor sich seine Spur zunächst.

Videos 5 Min Drogenfahndung: Unterwegs am Hauptbahnhof Hannover (20.04.2022) Hannover ist zu einem Kokain-Hotspot geworden. Immer wieder erwischen verdeckte Ermittler Dealer auf frischer Tat. 5 Min

Zwei Drohnen, Hunde und mehrere Streifenwagen im Einsatz

Wegen der Suche musste der Zugverkehr auf der Strecke eingeschränkt werden. Bundes- und Landespolizei waren mit mehreren Streifenwagen und zwei Hunden im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bentheim und die DLRG Ortsgruppe Nordhorn unterstützten mit zwei Drohnen mit Wärmebildkamera. Gegen 1 Uhr wurde die Suche zunächst ergebnislos zurückgefahren. Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen wurde der Flüchtige dann von einer Polizeistreife im Bahnhof Schüttorf gesehen, als er in einen Zug nach Rheine einstieg. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Den Mann erwartet nun auch noch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz- denn er hatte rund 30 Gramm Marihuana und Haschisch bei sich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.06.2022 | 13:30 Uhr